Экспорт китайских легковых автомобилей в РФ за полгода вырос на 35,4%

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в I полугодии 2024 года выросли в денежном выражении на 35,4% до $6,2 млрд, свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе данных Главного таможенного управления КНР.

За I квартал из Китая в РФ было ввезено легковых автомобилей на $2,3 млрд (+30,7% г/г), за II квартал - на $3,9 млрд (+38,4%). В июне объем их поставок в РФ составил $1,36 млрд, превысив результат мая текущего года на 2%, и был самым высоким с ноября прошлого года, когда аналогичный показатель был на уровне на $1,38 млрд. Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ помесячно растет четвертый месяц подряд.

Поставки грузовиков за январь-июнь 2024 года снизились на 23,9%, до $1,3 млрд. За I квартал их ввоз в РФ упал на 44,5%, до $454,4 млн; за II квартал - снизился на 4,5%, до $828,3 млн. В прошлом месяце грузовиков было поставлено на $298 млн (+13,4% к маю этого года), что стало рекордным объемом с июля 2023 года, когда их было ввезено на $376 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 6 месяцев вырос на 18,3%, почти до $1,2 млрд. За I квартал их было ввезено на $623,5 млн (+16,5%), за II квартал - на $514 млн (+10,4%). В июне из Китая было поставлено автокомпонентов на рекордные $234,2 млн (+15,9% к маю). Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспорт компонентов в РФ растут четвертый месяц подряд, как и поставки легковых автомобилей.