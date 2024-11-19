РФ продолжает поставки газа в Австрию, несмотря на обещание прекратить их

Газпром сообщил, что во вторник направит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину - Австрия все еще получает российский газ. Об этом сообщает Reuters.

Европейские энергетические рынки остаются напряженными из-за спора между "Газпромом" и австрийской компанией OMV, который привел к остановке поставок газа в OMV в субботу.

Газпром прекратил поставки для OMV после того, как австрийская компания пригрозила конфискацией части газа в качестве компенсации за арбитражное решение, выигранное в споре по контракту.

Несмотря на это, ежедневные поставки газа в Европу через Украину остаются на нормальном уровне, а газ продолжает поступать в Австрию.

Во вторник заявки на поставку газа из Словакии в Австрию выросли на 6% по сравнению с понедельником, но остаются на 12% ниже уровня, зафиксированного до остановки поставок для OMV. Кто именно покупает газ, который ранее предназначался для OMV, остается неизвестным.

Заявки на поставку газа из Украины в Словакию остаются почти неизменными, как и заявки на транспортировку из Словакии в другие страны, по данным оператора газотранспортной системы Eustream.