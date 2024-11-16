Россия с 16 ноября прекращает поставки газа в Австрию

Компания "Газпром экспорт" объявила о прекращении поставок газа в Австрию c 16 ноября.

"Газпром экспорт", дочерняя компания российского газового концерна "Газпром", объявила о прекращении поставок газа в Австрию с 16 ноября - впервые за 50 лет. Это произошло после того, как крупнейшая австрийская компания по добыче ископаемого топлива, государственная OMV, вынесла арбитражное решение против "Газпром экспорта" за нерегулярные поставки газа в Германию, которые полностью прекратились еще в сентябре 2022 года.

В пресс-релизе OMV, опубликованном на сайте компании, говорится: "OMV приняла решение о возмещении присужденных убытков в размере 230 миллионов евро плюс проценты и издержки, что положительно сказывается на балансе соответствующих финансовых потерь, понесенных в 2022 году".

Прекращение поставок означает, что в дальнейшем Россия будет в значительных объемах поставлять природный газ только Венгрии и Словакии. До вторжения в Украину в 2022 году Россия покрывала около 40% потребностей Европейского союза в газе.

Австрия незадолго до войны в Украине импортировала 80% потребляемого газа из РФ.

Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что готова к прекращению поставок и способна продолжить обеспечивать своих клиентов, импортируя газ через Германию, Италию и Нидерланды.