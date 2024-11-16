Украина упрощает таможенные процедуры

Кабинет министров Украины принял постановление, изменяющее правила таможенного оформления товаров, подлежащих официальному контролю. Об этом сообщает Минфин.

Нововведения направлены на упрощение процедур и внедрение современных электронных технологий в пунктах пропуска через границу Украины.

Одно из ключевых решений – гармонизация описаний товаров с нормами Таможенного тарифа Украины. Это уменьшит бюрократические преграды и упростит контрольные процедуры. В то же время ветеринарно-санитарный контроль ветеринарных препаратов теперь не будет проводиться на этапе предварительного документального контроля в пунктах пропуска.

Еще одно значительное нововведение – электронизация документального обмена. Для прохождения предварительного контроля достаточно подать сканированные копии международных документов через платформу "Єдине вікно". Оригиналы таких документов не нужно будет предоставлять таможенным органам непосредственно на пунктах пропуска.

Несмотря на эти изменения, товары, которые нуждаются в официальном контроле, и в дальнейшем должны сопровождаться оригиналами международных сертификатов при ввозе в Украину.

Министерство финансов отмечает, что внедрение этих изменений является частью масштабной работы по упрощению таможенных процедур и развитию электронных сервисов для бизнеса и граждан.