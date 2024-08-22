Верховная Рада одобрила изменения в Таможенный кодекс Украины

Депутаты Верховной Рады одобрили законопроект об имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Евросоюза в украинский Таможенный кодекс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Законопроект приближает Украину к полному применению таможенного законодательства Европейского Союза и фактически завершает введение основной части таможенного права ЕС (EU acquis) в законодательство Украины.

Следующими большими изменениями в таможенном законодательстве Украины станет принятие нового Таможенного кодекса, который будет полностью основываться на Таможенном кодексе ЕС.

Основные изменения, предложенные законопроектом:

вводится концепция таможенного представительства, аналогичная функционирующей в странах ЕС

предприятия, деятельность которых находится в сфере контроля таможенных органов в течение 18 месяцев должны перейти на систему авторизаций, аналогичную в ЕС

вводится европейская модель типов таможенных складов и расширяется перечень разрешенных на них операций

расширяются возможности для авторизированных экономических операторов (АЭО) подтверждать достаточность своего финансового положения

вводится европейский подход к применению таможенных режимов

приводится в соответствие с регламентами ЕС положения Таможенного кодекса Украины о доставке, предъявлении товаров, а также их хранении под таможенным контролем

отменяется необходимость вызова таможенника для осуществления перемещения товаров между объектами предприятия, которые имеют различные авторизации

будет развиваться пост-таможенный контроль, который объединяют с мерами таможенного аудита

усовершенствуются положения о содействии защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины

Кроме того, для усиления антикоррупционной составляющей в таможенных органах будет введено обнародование на официальном вебсайте Гостаможни обезличенных текстов решений по результатам рассмотрения жалоб в течение трех дней с даты их принятия и право таможенных органов обмениваться информацией с таможенными органами иностранных государств.

Большинство изменений вступят в силу через шесть месяцев после официальной публикации закона. За это время Кабинет министров и Министерство финансов должны утвердить все необходимые подзаконные акты.