На белорусской границе в октябре ежедневно въезда в ЕС ожидали в среднем 2 тысячи машин

В октябре ежедневно въезда в ЕС ожидали в среднем 2 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«На протяжении октября наиболее загруженный маршрут в ЕС проходил через литовский Шальчининкай (Бенякони). В течение месяца среднесуточная очередь составляла 530 большегрузов, контрольные службы принимали на свою территорию по 41% фур от нормы», - говорится в сообщении.

За месяц меньше всего транспорта в Евросоюз проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 16% грузового транспорта.

Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Грироговщина) в течение октября фиксировалось в среднем 410 фур. За месяц по данному маршруту в страны ЕС проследовало 52% грузовиков.

Наиболее загруженным для легкового транспорта оставался польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Среднесуточная очередь на въезд в Польшу с 1 по 31 октября составляла 500 легковушек. Контрольные службы приняли в общей сложности 40% авто от нормы.