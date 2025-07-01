Шесть частных магазинов в Петрикове и Хойниках оштрафованы на 90 тыс. рублей

Комитет государственного контроля Гомельской области в ходе проверки торговых объектов в Петрикове и Хойниках выявил многочисленные факты реализации товаров без обязательной маркировки соответствующими средствами идентификации.

Как сообщает КГК Беларуси, в 6 частных магазинах в продаже находилось более 8,5 тысячи единиц обуви, постельного белья, полотенец на сумму порядка 300 тыс. рублей без обязательной маркировки. Оборот таких товаров без средств идентификации запрещен.

Материалы проверки преданы в налоговую службу. Магазины оштрафованы на сумму более 90 тыс. рублей.