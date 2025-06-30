Дания ослабляет жесткие миграционные ограничения из-за дефицита работников

Правительство Дании в понедельник предложило облегчить бизнесу доступ к иностранной рабочей силе, несколько ослабив традиционно жесткие ограничения на иммиграцию. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно предложениям датского правительства, порог дохода для работников из стран, не входящих в Европейский Союз, будет снижен с 514 до 300 тысяч датских крон (с $80,8 тысячи до $47 тысяч).

Кроме того, должны быть сокращены бюрократические процедуры для приема иностранцев на работу в Дании.

Предложение правительства охватывает работников из 16 стран за пределами ЕС, среди которых нет государств Африки или Ближнего Востока.

Генеральный директор Конфедерации датских работодателей Якоб Холбраад в комментарии Bloomberg назвал предложенные изменения "хорошим днем для Дании и датского бизнеса".

"Учитывая дефицит рабочей силы в Дании, международные работники стали чрезвычайно важными для датских компаний и датской экономики в последние годы", – сказал он.

Дания годами была известна своими строгими правилами в отношении иммиграции и иностранных работников, призывая другие государства Евросоюза последовать ее примеру.

Недавно в правительстве Дании предложили еще больше ужесточить ограничения против нелегальных мигрантов, запретив им получать образование в стране или управлять авто.