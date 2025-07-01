В РФ с 1 июля начнут отключать мобильную связь не сдавшим биометрию иностранцам

Мобильные операторы с 1 июля 2025 года начнут поэтапно отключать связь иностранным гражданам, которые не сдали биометрию. Об этом сообщает Минцифры РФ.

С начала 2025 года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт.

«По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь», - говорится в сообщении ведомства.

Договоры по новым правилам оформили более 2 млн иностранцев.

«Чтобы этот процесс был удобнее, мы обеспечили возможность в ряде банков оформлять СНИЛС, подтверждать учетную запись "Госуслуг" и регистрировать биометрию за один визит», - отмечает Минцифры.

Ведомство напомнило об ограничениях связи для нарушивших правила иностранных граждан: неактивные более 3 месяцев номера будут отключены сразу, по активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно.

«При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам», - поясняет ведомство.