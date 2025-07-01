Тайвань проведет масштабные учения, имитирующие вторжение Китая

Во время ежегодных военных учений и учений по гражданской обороне на следующей неделе Тайвань будет имитировать блокаду и вторжение Китая на остров. Об этом заявил президент Тайваня Лай Чинте.

Учения «Хань Куань», к которым присоединятся более 22 тысячи резервистов, начнутся в следующую среду, 9 июля, и продлятся десять дней. Учения беспрецедентны как по продолжительности, так и по масштабу, передает Reuters.

В видеообращении к военным перед началом учений Лай заявил, что в последние годы Тайвань постоянно готовится к «войне без пушечного дыма», такой как «китайское проникновение» и дезинформационные атаки.

Начальник управления совместного боевого планирования Минобороны Тайваня Тун Чи-син сообщил, что в ходе учений «Хань Куань», в частности, будет отработан сценарий совместного огневого удара и переправы по морю десантной группы китайской армии. Вооруженные силы Тайваня также будут отрабатывать выстраивание «цепи ударов» с высокоточными ударами с моря и воздуха, добавил он.

Наряду с учениями «Хань Куань» будут проведены учения по гражданской обороне, которые будут включать в себя предупреждение о ракетном нападении и эвакуацию людей. В связи с этим будет временно приостановлена работа предприятий и движение транспорта в крупных городах, в том числе в столице Тайбэе.

В начале июня Тайвань заявил об активизации деятельности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова.