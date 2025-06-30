В Швейцарии под атаку хакеров попали данные федеральной администрации страны

Швейцария заявила в понедельник, 30 июня, что кибератака на некоммерческую медицинскую фундацию Radix, в результате которой были похищены и зашифрованы данные, также затронула федеральную администрацию. Об этом пишет агентство Reuters.

Федеральные органы власти Швейцарии сообщили, что среди клиентов Radix есть различные федеральные ведомства. Поэтому там заявили, что после атаки данные были опубликованы в даркнете. В то же время в заявлении не уточнили, о каких именно данных идет речь.

Власти пытаются установить конкретные подразделения и данные, которые пострадали от атаки. В заявлении заверили: злоумышленники не проникли непосредственно в государственные системы данных.

Недавно онлайн-сервис, который используют муниципалитеты и провинции Нидерландов для публикации официальных документов, стал объектом атаки пророссийской группировки хакеров.

Тогда ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16), которая уже осуществляла подобные атаки на сайты стран, поддерживающих Украину.