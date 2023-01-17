Украина будет развивать производство беспилотников

Государство будет стимулировать развитие беспилотников в Украине на системной основе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Для Украины вопрос производства и поставок на фронт любого оружия – это вопрос сохранения жизней наших защитников и граждан. И, наконец, это вопрос победы. Мы знаем потребности фронта. То есть фактически объем рынка. И мы должны понять, сколько сегодня готовы производить отечественные производители. Мы сфокусированы на том, чтобы стимулировать развитие производства системно, учитывая перспективу», – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В свою очередь народные депутаты инициируют отмену пошлин и НДС на ввоз беспилотных аппаратов до конца военных действий.