Францию накрыла сильная жара: закрыто более тысячи школ и верхушка Эйфелевой башни

Во Франции во вторник, 1 июля, ожидается новый пик жары, в связи с чем в 16 департаментах страны объявлен красный уровень опасности. Об этом сообщает Le Figaro.
Как отмечено, еще для 68 департаментов сохранен оранжевый уровень опасности.
Французское метеорологическое агентство предупреждает, что во вторник в "оранжевых" департаментах ожидается температура воздуха в диапазоне от 36°C до 39°C.
В департаментах с красным уровнем опасности жара достигнет показателей 40°C-41°C.
"Понижение температуры начнется постепенно в среду с запада страны, но в центре и на востоке страны сохранится жаркая погода", – объясняет агентство.
Из-за сильной жары верхушка знаменитой Эйфелевой башни в Париже будет закрыта для посетителей до среды. При этом посетители могут попасть на первый и второй этажи.
Министерство образования объявило в понедельник вечером, что около 1350 государственных школ из 45 тысяч будут частично или полностью закрыты во вторник из-за жаркой погоды.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру отправился в Оперативный центр межведомственного кризисного управления (Cogic) для оценки ситуации.
Сообщалось, что ночь с 29 на 30 июня во Франции стала самой теплой в истории наблюдений для июня.
От экстремальных температур сейчас страдает весь юг Европы. В Италии, Испании, Греции дневные температурные максимумы превышают 40°C.