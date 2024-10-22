Последнее обновление: 22.10.2024 14:12

На строительные работы в Беларуси за январь-сентябрь затрачено 14,9 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-сентябрь 2024 года составил 14,9 млрд рублей.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 28,1%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности - 78,5%, государственная составила 20,8%, иностранная - 0,7%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,8%, Минской области – 18,6%, Гомельской - 10,7%, Брестской - 11,3%, Гродненской – 9,7%, Витебской – 8,8%, Могилевской - 9,1%.

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