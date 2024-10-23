Уровень занятости населения Беларуси в III квартале 2024 года составил 67,9%.

Как сообщает Белстат, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) – 2,9% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 85,3% и 2,6% соответственно, среди мужчин - 83,9% и 3,2% соответственно. Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то занятость среди первых чуть выше - 84,9% против 83,2%, безработица тоже выше - 2,9% против 2,7%.

Основными способами поиска работы остаются просмотры вакансий в газетах и интернете (63,6% опрошенных использовали данный способ) и обращение к друзьям, родственникам и знакомым (60,4%). Реже соискатели обращаются в службу занятости (28,6%) или непосредственно в организации (16,8%).

Обследование домашних хозяйств проводится в соответствии с методологией МОТ.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.