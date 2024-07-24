Уровень занятости населения Беларуси во II квартале составил 67,9%

Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) во II квартале 2024 г. составил 67,9%.

Как сообщил Белстат, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда – 3% от численности рабочей силы.

Среди населения в трудоспособном возрасте в экономике Беларуси было занято 84,2%. Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 85,3% и 2,7% соответственно, среди мужчин - 83,3% и 3,3%.

Большая часть белорусов ищет работу путем обращения к друзьям, родственникам или знакомым - 65,3%. При этом 64,7% пытаются найти работу через газеты, другие СМИ, интернет, 12,6% граждан обращаются в службу занятости и общереспубликанский банк вакансий и 12,5% - непосредственно к работодателю.

Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя - с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.