Россия из-за санкций организует перевалку газа с судна на судно в Баренцевом море

Россия планирует организовать перевалку сжиженного природного газа (LNG) и газового конденсата с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях. Об этом сообщает Reuters.

С марта 2025 года из-за санкций Россия не сможет использовать европейские LNG-терминалы для перевалки газа, поэтому ей придется полагаться на морской путь в Арктике для поставки LNG своим азиатским клиентам.

Схема перевалки позволит оптимизировать использование LNG-танкеров ледового класса, с нехваткой которых Россия столкнулась после введения санкций.

Заказчиком проекта выступает дочернее предприятие крупнейшего в РФ производителя LNG Новатэка - компания "Обский Аммиак".

Новатэк уже использует эту схему для перевалки LNG с судна на судно у побережья Мурманской области России.

Планируемый грузооборот нового комплекса в Баренцевом море, который будет работать в период отсутствия ледовых ограничений, оценивается в 5,5 млн кубометров в год, в том числе LNG - 4,1 млн кубометров в год, газового конденсата - 1,4 млн кубометров в год.

На втором этапе аналогичную по грузообороту - 5,5 млн кубометров - перевалку планируется организовать в восточной части Арктики - в акватории Берингова моря на Чукотке.