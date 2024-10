МИД Кыргызстана прояснил ситуацию со сбитым в Судане самолетом

Сбитый в Судане грузовой самолет в январе 2024 года был перерегистрирован из Кыргызстана в Судан. Об этом сообщила пресс-служба кыргызского МИД.

"По информации Государственного агентства гражданской авиации республики, воздушное судно Ил-76ТД с регистрационным номером EX-76011 было исключено из реестра гражданских воздушных судов Кыргызстана 12 января 2024 года и перешло в регистрацию Республики Судан. По предварительной информации, граждане Кыргызстана на борту сбитого самолета не значатся", - говорится в сообщении.

По данным МИД, документ, найденный при крушении самолета, принадлежал не работнику Бишкекского аэропорта "Манас", а сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC, гражданину Российской Федерации".

Ранее 22 октября пресс-служба аэропорта "Манас" сообщила, что грузовой самолет, сбитый в Судане, принадлежал компании New Way Cargo Airlines, зарегистрированной в Кыргызстане.

"Сбитый самолет, бортовой номер: EX 76 011, в 2024 году был продан компании New Way Cargo Airlines, - говорилось в сообщении.

Сертификат эксплуатанта на грузовые перевозки действует до 16 июня 2025 года.

О крушении грузового самолета на западе Судана стало известно вечером 21 октября. Самолет был сбит. По данным суданских Сил быстрого реагирования, в экипаж входили россияне. Зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.