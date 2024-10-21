За девять месяцев в Беларуси построено 28,4 тыс. новых квартир

В январе-сентябре 2024 г. организациями всех форм собственности построено 28,4 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 2 699,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 915 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 590,6 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 352,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 987,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 36,6% от общего ввода по республике.