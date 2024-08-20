За январь-июль в Минске построено 4,5 тыс. новых квартир

В январе-июле 2024 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 4,5 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление по Минску, введено в эксплуатацию 253,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 34,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 13,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 29,3 тыс. квадратных метров.