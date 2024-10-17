Армения намерена утроить выработку солнечной энергии к 2030 году. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян в ходе выступления на общих дебатах 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

“Мы намерены утроить производство солнечной энергии к 2030 г., обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет возобновляемых источников. Переход к чистой энергии снижает нашу зависимость от ископаемого топлива и сокращает выбросы парниковых газов, содействуя стабильному развитию”, - сказал Ален Симонян, которого цитируют местные СМИ.

По данным Статистического комитета Армении, за январь-август 2024 года гелиостанции выработали 706,4 млн кВт⋅ч, что на 31,3% больше, чем в прошлом году, а их доля в общей выработке составляет 11,6%.