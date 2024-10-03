Последнее обновление: 03.10.2024 16:36

Две трети немецкого экспорта оружия с начала года одобрили для Украины

За первые девять месяцев 2024 года правительство Германии выдало лицензии на экспорт оружия на общую сумму около €11 млрд, из них 64% предназначены для Украины. Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства экономики ФРГ.

Согласно информации немецкого правительства, за первые три квартала 2024 года было выдано лицензий на конечный экспорт военной техники на сумму чуть менее €11 млрд, из них около €7,2 млрд – боевое вооружение, остальное – другое военное оборудование.

"Основной страной-получателем является Украина, которой был разрешен экспорт вооружений на сумму около €7,1 млрд", – отмечается в сообщении.

Таким образом, как и в первой половине 2024 года, Украина является страной с самой высокой стоимостью лицензий на экспорт немецкого оружия.

В немецком Минэкономики напоминают, что за аналогичный период предыдущего, 2023 года, эта сумма составляла около €3,3 млрд.

Что касается стран Европейского Союза и НАТО и партнеров Германии, то общая стоимость экспортных лицензий за первые девять месяцев составила около €1,2 млрд, из них около €345 млн – на боевое вооружение.

В прошлом месяце сообщалось, что правительство Германии планирует до конца года поставить Украине очередной пакет вооружений на сумму €1,4 млрд.

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