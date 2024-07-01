Две трети экспорта оружия Германии идет в Украину

Объем экспортных лицензий на военную технику, выданных правительством Германии в первой половине 2024 года, составил не менее €7,48 млрд, подавляющее большинство из них было предназначено для Украины. Об этом говорится в ответе Министерства экономики Германии на запрос депутата Бундестага от ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) Севима Дагделена.

По официальным данным, с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило поставки военных товаров за границу на сумму не менее €7,48 млрд. Из них на оружие приходится €5,52 млрд, а на другое военное оборудование - €1,96 млрд, сообщает DPA.

Общий показатель на 30% превышает стоимость оружия, экспортированного в первом полугодии 2023 года. При этом почти две трети экспорта - 65%, или €4,88 млрд - предназначены для Украины.

В пятерку крупнейших получателей немецкого оружия также вошли Сингапур (€1,21 млрд), Индия (€153,75 млн), Саудовская Аравия (€132,48 млн - впервые за долгое время) и Катар (€100 млн).