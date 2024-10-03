Последнее обновление: 03.10.2024 16:36

Ночью Россия запустила по Украине более сотни ударных дронов

В ночь на 3 октября Россия устроила массированную атаку ударными беспилотниками, запустив по Украине 105 "шахедов". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

РФ запускала дроны из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда (Крым).

В результате противовоздушного боя сбиты 78 ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 БпЛА локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

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