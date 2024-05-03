Безработица в еврозоне в марте осталась на уровне 6,5%, в ЕС снизилась до 6%

Безработица в еврозоне в марте 2024 года составила 6,5%, как и месяцем ранее. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза (Евростат).

В ЕС безработица снизилась до 6,0% с 6,1% в феврале.

В 27 странах ЕС в марте насчитывалось 13,258 млн безработных, из которых 11,087 млн находились в зоне евро. По сравнению с мартом 2023 года число безработных выросло на 175 тыс. в ЕС и снизилось на 51 тыс. в зоне евро.

В марте в ЕС насчитывалось 2,858 млн безработных среди молодежи (в возрасте до 25 лет), из которых 2,259 млн - в зоне евро. Уровень безработицы среди молодежи составил 14,6% в ЕС и 14,1% в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в марте зафиксированы в Чехии и Польше (2,9%), Словении (3,1%), а самые высокие - в Греции (10,2%) и Испании (11,7%).

В Германии безработица осталась на уровне 3,2%, в Италии снизилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, во Франции - до 7,3% с 7,4% в феврале.