Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 году могут снизить до €100

Евразийская экономическая комиссия опубликовала проект решения совета ЕЭК о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) товаров интернет-торговли.

С 1 января по 31 декабря 2025 года порог предлагается оставить на действующем с апреля этого года уровне в €200, следует из материалов на сайте комиссии. Далее предполагается снижение порога до €100 с 1 января по 31 декабря 2026 года и до €50 с 1 января по 31 декабря 2027 года. Далее размер порога не определен.

Ранее ЕЭК опубликовала проект решения, согласно которому предлагается с 2025 года при превышении порога беспошлинного ввоза товаров e-commerce для физлиц взимать единую пошлину в размере 5%.

В настоящее время при пересылке на территорию ЕАЭС товаров электронной торговли для физлиц действует ставка таможенной пошлины на уровне 15%. Исключение сделано для автотранспорта, в отношении которого размер пошлины устанавливается в зависимости от возраста машины и мощности двигателя (в проекте ЕЭК по установлению единого тарифа для интернет-торговли размер пошлины на автомобили оставлен на действующем уровне).

С апреля 2024 года в ЕАЭС установлен порог беспошлинного ввоза товаров e-commerce для личного пользования в размере €200 и 31 кг.