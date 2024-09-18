Единая ставка ввозной пошлины для интернет-торговли в ЕАЭС может составить 5%

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разместила для обсуждения странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект решения совета ЕЭК об установлении единой ставки таможенной пошлины на приобретаемые физлицами товары электронной торговли в размере 5%.

Обсуждение документа продлится до 8 октября, говорится в материалах на сайте комиссии.

Единый таможенный тариф должен начать действовать одновременно с вступлением в силу протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, который выделяет электронную торговлю в отдельно регулируемый вид деятельности (протокол был подписан главами государств ЕАЭС в декабре 2025 года, сейчас проходит процедуры ратификации в странах союза).

В настоящее время при пересылке на территорию ЕАЭС товаров электронной торговли для физлиц действует ставка таможенной пошлины на уровне 15%. Исключение сделано для автотранспорта, в отношении которого размер пошлины устанавливается в зависимости от возраста машины и мощности двигателя (в проекте ЕЭК по установлению единого тарифа для интернет-торговли размер пошлины на автомобили оставлен на действующем уровне).

Одновременно с апреля 2024 года в союзе установлен порог беспошлинного ввоза товаров e-commerce для личного пользования в размере 200 евро и 31 кг. Предложения по поводу возможного изменения порога ЕЭК еще не публиковала.