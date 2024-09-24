В ближайшие три года доходы от продажи нефти и газа в России сократятся

Правительство РФ прогнозирует сокращение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за падения цен на энергоносители и снижения налоговой нагрузки для Газпрома. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно проекту прогнозов, подготовленному правительством, с которыми ознакомилось агентство, российская нефтегазовая отрасль должна внести 10,94 трлн рублей налогов в государственную казну в следующем году. Это на 3,3% меньше цифр, прогнозируемых на 2024 г. Ожидается, что годовые доходы продолжат сокращаться в течение следующих двух лет, достигнув отметки в 9,77 трлн рублей в 2027 г.

Кроме того, согласно документам, средняя экспортная цена на российскую нефть, как ожидается, упадет ниже 70 долларов за баррель со следующего года.

Ожидается, что средние контрактные цены на экспорт газа в страну также снизятся до 2027 года.

В долгосрочной перспективе нефть может подешеветь еще больше, поскольку спрос на нее сокращается, а возобновляемые источники энергии становятся все более популярными.

Еще одним фактором, способствующим прогнозируемому снижению нефтегазовых поступлений в российский бюджет в следующем году, является план по снятию дополнительной налоговой нагрузки с Газпрома, который долгое время был основным источником денежных средств для правительства.