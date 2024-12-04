Нефтяные доходы России в ноябре упали из-за снижения цен

Доходы Кремля от продажи нефти в ноябре упали по сравнению с прошлым годом второй месяц подряд, что было вызвано снижением цен на российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg.

Российские налоги на нефть, являющиеся ключевым источником финансирования войны России против Украины, в прошлом месяце принесли в бюджет 605,2 млрд ($5,8 млрд), что примерно на 21% меньше, чем год назад.

Снижение произошло после того, как цены на нефть упали из-за опасений относительно глобального избытка предложения, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и ноябрьское решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников продолжать придерживать часть баррелей на рынке.

Министерство финансов России рассчитало уровень налогов на этот месяц, исходя из цены в $64,72 за баррель Urals - ключевой экспортной смеси страны - по сравнению с $81,69 год назад.

Совокупные доходы России от нефти и газа в ноябре, на которые приходится почти 76% от общего объема доходов нефтяной отрасли, упали почти на 17% до 801,7 млрд рублей ($7,66 млрд).