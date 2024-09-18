Украина готовится к установке плавучих электростанций

Кабинет министров Украины на заседании 13 сентября утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок на судах технического флота. Об этом сообщается в постановлении № 1069.

Данные меры имеют отметку "для служебного пользования".

При этом Кабинет министров открыто сообщил, что аренда таких станций и связанных с этим услуг будет производиться путем заключения договора без применения открытых торгов.

Станции также освободили от необходимости получать градостроительные условия, отвода земельных участков и других бюрократических преград.