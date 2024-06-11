Последнее обновление: 11.06.2024 15:22

Украина намерена построить до 1 ГВт маневренной генерации в 2024 году

Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.

По его словам, одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация, которая способна решить вопрос дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую "зеленую" энергию.

"В этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году. Сегодня и еще 4 гигаватта в ближайшие годы", - заявил Владимир Зеленский.

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