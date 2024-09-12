Евросоюз официально одобрит стандарты стейблкоинов до конца года

Технические стандарты для эмитентов стейблкоинов в соответствии с регулированием крипторинков в законодательстве Европейского Союза (MiCA), вероятно, будут опубликованы в официальном журнале ЕС до конца года. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на представителя Европейской службы банковского надзора (EBA).

Разработкой 15 стандартов совместно занимались EBA и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. После принятия проекта Еврокомиссией наступит черед Европейского парламента и Совета ЕС.

Затем будет запущен процесс формального принятия с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. С этого момента инициатива будет считаться легитимной.

Правила охватывают стандарты авторизации, стресс-тестирования и методы оценки количества и стоимости трансакций для эмитентов стейблкойнов.

Стейблкоин (от англ. stablecoin – стабильная монета) – криптовалюта, рыночная стоимость которой привязана к стоимости определенного актива. К примеру, курс стейблкоина Tether (USDT) равен курсу американского доллара: 1 USDT = 1 USD. Стейблкоины могут быть подкреплены и другими активами или вообще не иметь обеспечения.