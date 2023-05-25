Европейский центральный банк готовит проект цифрового евро

Европейский центральный банк готовит проект цифровой версии евро, реагируя на давление со стороны развивающихся технологий, которые могут изменить способ использования денег в течение следующих десятилетий деятельности банка.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что цифровой евро может предложить людям способ покупать вещи, не завися от поставщиков платежных услуг, которые контролируются неевропейскими компаниями. К ним могут относиться Mastercard, Visa, Apple Pay и Google Pay, передает Associated Press.

Ожидается, что Европейская комиссия предложит законодательство по этой идее в течение следующих нескольких недель, говорят представители ЕЦБ, тогда как центральный банк опубликует детальное предложение по дизайну цифровой валюты в октябре.

Центральные банки во всем мире, включая Федеральную резервную систему США, осторожно изучают цифровые валюты на фоне того, что наличные деньги все больше уступают место электронным платежам. Некоторые меньшие страны, такие как Нигерия, Багамские острова и Ямайка, уже ввели цифровые валюты, в то время как Китай проводит пробные запуски.

Центральные банки также реагируют на появление криптовалют, которые вызывают беспокойство, что однажды люди могут обратиться к конкурирующим формам цифровых денег, которые подорвут национальные валюты.

Цифровая валюта, поддерживаемая центральным банком, была бы безопасным и стабильным платежным средством – в отличие от нестабильных криптовалют, падение цен на которые за последний год и крах таких бирж, как FTX, вызвали призывы к регулированию.

ЕС на прошлой неделе первым в мире окончательно утвердил правила для свободного криптовалютного сектора.

Правила требуют, чтобы фирмы, которые хотят выпускать, торговать и хранить криптоактивы, токенизированные активы и стейблкоины в 27 странах Евросоюза, получили лицензию.

Криптофирмы заявляют, что хотят определенности в регулировании, оказывая давление на страны, чтобы они копировали правила ЕС, а на регуляторов – чтобы они разработали глобальные нормы для трансграничной деятельности.

Британия очертила поэтапный подход, начиная со стейблкоинов и расширяя его на неподкрепленные криптоактивы позже, но четкого графика введения правил нет.

Соединенные Штаты сосредоточились на использовании существующих правил в отношении ценных бумаг для принудительных действий в секторе, пока они решают, вводить ли новые правила и кто будет их применять.