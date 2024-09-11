Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 11 сентября 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,22 копейки, или на 0,38%, до 3,1943 рубля при текущем объёме $0,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 1,18 копейки, или на 0,34%, до 3,5066 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 406,8 млн. российских рублей.

Курс юаня ратет на 1,28 копейки, или на 0,28%, до 4,5260 рубля за 10 юаней при текущем объёме 0,2 млн. юаней.