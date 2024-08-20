Белорусский рубль значительно снижается к евро на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 августа 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,87 копейки, или на 0,28%, до 3,1659 рубля при текущем объёме $2,5млн.

Курс евро растет на 5,5 копейки, или на 1,53%, до 3,5190 при текущем объёме 0,04 млн.евро.

Российский рубль снижается на 0,86 копейки, или на 0,24%, до 3,5379 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 1015,1 млн. российских рублей.

Курс юаня ратет на 1,19 копейки, или на 0,27%, до 4,4558 рубля за 10 юаней при текущем объёме 8 млн. юаней.