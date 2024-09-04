Доля "зеленой" энергии в ФРГ превысила 60%

В Германии объем электроэнергии из возобновляемых источников в первом полугодии 2024 года составил 135,2 млрд кВт/ч, что на 9,1% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Доля "зеленой" энергии в общем объеме в первом полугодии составила 61,5% - максимум за весь период подсчетов.

Для сравнения: в первом полугодии 2023 года доля "зеленой" энергии в энергетике ФРГ составляла 53,3%.

Основной прирост пришелся на энергию ветра (+11,9%).

"Таков результат особенно ветреного первого полугодия 2024 года", - констатировало статведомство.