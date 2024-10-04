В Германии устанавливают все больше солнечных панелей на балконах.

как сообщают немецкие СМИ, с начала года число таких устройств в стране удвоилось - всего их уже более 706 тысяч. Положительная тенденция, скорее всего, сохранится, считают в Немецкой ассоциации солнечной энергетики.

Цены на солнечные панели продолжают снижаться, а законодатели устранили бюрократические препятствия. В частности, допустимое количество подаваемой энергии увеличили с 600 до 800 ватт.

Изменились и правила в отношении домовладельцев - они больше не смогут без уважительной причины отказывать арендаторам в установке солнечных панелей, хотя по-прежнему имеют право участвовать в решении о том, как именно устанавливаются системы.