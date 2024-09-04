Последнее обновление: 04.09.2024 14:05

В МАРТ похвастались ростом продаж отечественных телевизоров и холодильников

В Беларуси растут продажи отечественных телевизоров, холодильников и продукции легкой промышленности. Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов на международном форуме "Трейд Диалог".

"Импортозамещение - не новая тема для Беларуси, оно всегда было на повестке дня для предприятий. Наши министерства традиционно исследуют рынок в конце каждого года и на сайте вывешивают список тех товаров, которые нуждаются в импортозамещении. Список рассылается предприятиям, которые ориентируются на него и производят импортозамещающие товары. За текущее полугодие из 73 товарных групп, которые отслеживает Белстат, 50 показали хороший динамичный рост. Растут продажи отечественных холодильников, морозильников, телевизоров, стиральных машин, товаров легпрома, плодоовощной продукции, молочных товаров", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

Богданов назвал в целом динамику положительной в этом плане.

При этом он признал, что есть отдельные группы товаров, которые, наоборот, просели.

"И здесь необходимо работать более активно производителям, продвигая свой товар, рекламируя, совершенствуя маркетинговые службы. Важна и совместная работа по акционной политике вместе с торговыми организациями, она стоит на первом месте. Необходимо отечественную продукцию продвигать, доводить информацию о потребительских свойствах, о новинках до широкого круга населения. В принципе, в этом направлении все работают. Будем в такой связке "производитель - торговля" работать и дальше", - заверил чиновник.

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