Доля атомной генерации в электропотреблении Беларуси выросла до 40%

Белорусская атомная станция (БелАЭС) в настоящее время удовлетворяет порядка 40% внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии против 30% по итогам 2023 года. Об этом заявил заместитель министра энергетики Денис Мороз.

"С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (3 ноября 2020 года - ИФ) станция выработала более 34 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить свыше 9 млрд кубометров природного газа", - сказал Мороз, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он перечислил ряд преимуществ от ввода БелАЭС.

"Благодаря БелАЭС наша страна получила ряд конкурентных преимуществ и смогла значительно укрепить энергетическую безопасность. Получен источник доступной, экологически чистой энергии, Беларусь полностью отказалась от импорта электрической энергии, снижена зависимость республики от импортируемого природного газа", - заверил чиновник.