Последнее обновление: 27.01.2025 16:28

Первый энергоблок БелАЭС после ремонта включили в сеть

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

"Белорусская АЭС находится в работе. На первом энергоблоке завершен планово-предупредительный ремонт, и в 9:53 сегодня, 27 января, блок был включен в сеть. В рамках ремонта были выполнены все предусмотренные программой работы, это диагностика и техническое обслуживание оборудования, технологических систем, эксплуатационный контроль металлооборудования и трубопроводов. В настоящее время осуществляется регламентное поэтапное увеличение мощности на первом энергоблоке", - рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

По его словам, второй энергоблок работает в штатном режиме на номинальной мощности и несет нагрузку 1170 мегаватт.

Напомним, первый энергоблок находился на третьем по счету планово-предупредительном ремонте с 3 декабря 2024 года.

Второй энергоблок БелАЭС был отключен в декабре 2024 года "из-за срабатывания одного из датчиков обеспечивающих систем". Включили его в сеть только 24 января 2025 года.

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