Белорусский рубль снижается к основным валютам на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 августа 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,26 копейки, или на 0,08%, до 3,1542 рубля при текущем объёме $1,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,02 копейки, или на 0,01%, до 3,5467 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 607,5 млн. российских рублей.

Курс юаня ратет на 3,36 копейки, или на 0,76%, до 4,4560 рубля за 10 юаней при текущем объёме 2,3 млн. юаней.