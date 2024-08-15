Mercedes-Benz внедрит ИИ от ByteDance

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заключил партнерство с облачным подразделением ByteDance — Volcano Engine — для совместной работы с ИИ. Об этом пишет SCMP.

Компании подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в областях больших данных, языковых моделей (LLM) и искусственного интеллекта. Сделка включает применение лежащей в основе ИИ технологии владельца TikTok в автомобильных системах Mercedes в Китае.

Фирмы намерены работать над улучшением будущих виртуальных помощников в машинах с помощью возможностей LLM, снижения времени отклика голосовой системы и расширения вариантов взаимодействия с пользователем.

Mercedes-Benz в будущем планирует усиление начатого в 2023 году сотрудничества с Volcano Engine и увеличение инвестиций в разработки и исследования в Китае для модернизации интеллектуальной системы управления автомобилем.

В июне 2023 года Mercedes-Benz анонсировал интеграцию ИИ в более чем 900 тыс. автомобилей в рамках нового испытания системы голосового помощника на базе ChatGPT.