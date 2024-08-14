Годовая июльская инфляция в США замедлилась до 2,9%

В июле потребительские цены (индекс CPI) в США увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Минтруд страны.

Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 3% в июне.

Июльские темпы подъема цен являются минимальными с марта 2021 года.

Стоимость транспортных услуг выросла на 8,8% (после подъема на 9,4% в июне), одежды - на 0,2% (на 0,8%). При этом новые автомобили подешевели на 1% (в июне их цена опустилась на 0,9%), подержанные - на 10,9% (-10,1%).

Темпы роста стоимости продуктов питания не изменились - 2,2%.

Цены на энергоносители повысились на 1,1% (на 1%), хотя бензин подешевел на 2,2% (на 2,5%).

Потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%, что совпало с прогнозами. В июне была зафиксирована дефляция в 0,1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% в помесячном сравнении и на 3,2% в годовом (самый слабый подъем с апреля 2021 года). Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами. В июне повышение составляло 0,1% и 3,3% соответственно.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября.