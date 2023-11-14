Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%

В октябре инфляция в США замедлилась до 3,2% по сравнению с 3,7% в сентябре и находится значительно ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году. Об этом пишет Axios со ссылкой на данные Министерства труда США.

При этом значительное падение обусловлено эффектом высокой базы. Прирост цен между сентябрем и октябрем отсутствует.

В то же время базовая инфляция в октябре составила 4% годовых по сравнению с 4,1% в предыдущем месяце.

"В прошлом месяце цены на бензин, подержанные легковые и грузовые автомобили резко упали, что способствовало замедлению инфляции.

А расходы на жилье в октябре росли гораздо медленнее - это признак того, что долгожданная экономистами дезинфляция наконец начала проявляться", - пишет издание.

Также отмечается, что ФРС воздерживалась от повышения процентных ставок на двух заседаниях подряд.

Представители ФРС прогнозируют, что историческая кампания по повышению ставок может еще не завершиться.

"Мы знаем, что постоянный прогресс в достижении нашей 2-процентной цели не является гарантированным. Инфляция дала нам несколько фальшивых сигналов", - заявил на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Если станет целесообразным дальнейшее ужесточение политики, мы без колебаний сделаем это", - добавил он.