Квартальная оценка роста ВВП еврозоны подтверждена на уровне 0,3%

Экономика стран еврозоны во II квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные Eurostat.

В январе-марте 2024 года экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом сравнении.

ВВП Евросоюза в первом квартале также увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,8% относительно апреля-июня прошлого года.

Экономика Германии снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - выросла на 0,3%, Италии - на 0,2%, Испании - на 0,8%.

Это вторая оценка изменения ВВП еврозоны из трех. Окончательные данные будут опубликованы 6 сентября.