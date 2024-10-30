Последнее обновление: 30.10.2024 17:53

ВВП еврозоны в III квартале вырос лучше прогноза

В III квартале 2024 года ВВП еврозоны увеличился по сравнению с II кварталом на 0,4%. Об этом говорится в предварительном отчете Eurostat.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в июле-сентябре увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,8% в годовом, по данным Trading Economics.

Во II квартале текущего года экономика еврозоны выросла на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,6% в годовом выражении.

ВВП Германии в июле-сентябре увеличился на 0,2% в поквартальном выражении, Франции - на 0,4%, Испании - на 0,8%, Италии - не изменился.

Экономика Евросоюза выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,9% в годовом выражении.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 ноября.

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