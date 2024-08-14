РФ выводит часть войск из Украины из-за наступления ВСУ. Об пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, это первый признак того, что вторжение в Курскую область вынуждает Москву перегруппировать силы.

Источники издания не сообщили, сколько войск, по информации Вашингтона, перебрасывает РФ. В то же время эта оценка США подкрепляет заявления представителей властей Украины о том, что вторжение ВСУ в Курскую область отвлекло российские войска от Украины.

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Как сообщал агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил.