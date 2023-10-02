Последнее обновление: 02.10.2023 18:00

Россия прокладывает новую автодорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь

Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Мариуполь. Об этом пишут медиа на основании сравнения спутниковых снимков сервиса Planet.com за октябрь 2023-го и октябрь 2022-го.

На спутниковых фото видно, что трасса пройдет вдали от населенных пунктов, как предполагают журналисты, вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги.

По данным Центра нацсопротивления, РФ планирует заселить 300 тыс. россиян во временно оккупированный Мариуполь.

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