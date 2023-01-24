Россия не намерена восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе

Металлургический комбинат "Азовсталь", разрушенный в ходе боевых действий в ДНР в прошлом году, восстанавливать не планируется. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова.

"Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия как было раньше, это невозможно и нерентабельно", - сказала Максимова.

Она отметила, что такие предприятия, как "Азовсталь", проектировались и строились в СССР при плановой экономике. "Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны, они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать. Собственно внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются", - сказала Максимова.

По ее словам, два градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат "Азовсталь" и завод Ильича, сейчас остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

"Мы понимаем, что людям недостаточно восстановить жилье, им надо дать работу на этой территории. Безусловно, в мастер-плане [восстановления городов] предусмотрены мероприятия компенсационного характера", - отметила Максимова.

По ее словам, сейчас рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства.