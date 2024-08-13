Заявка на транзит российского газа через Украину во вторник увеличилась на 7%

По состоянию на вторник 13 августа заявка на транзит российского газа через территорию Украины увеличилась на 7% по сравнению с номинацией на 12 августа. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Отмечается, что объемы транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" выросли на 7%. По данным на 13 августа, объем подтвержденной номинации через ГИС составляет 42,4 млн куб. м против 39,6 млн куб. днем ранее, передает "Интерфакс-Украина".

ГИС "Суджа" остается единственным путем для поставки российского газа в Европу через территорию Украины.

По словам экс-главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, Газпром продолжает подавать газ, поскольку ему очень важно сохранить украинский транзит в Европу, на котором он зарабатывает $5 млрд в год.

По его мнению, Газпром может объявить форс-мажор, когда будет физическое повреждение оборудования на ГИС, что не позволит продолжить измерять объемы газа, но не исключил принятия такого решения российской стороной и ранее.